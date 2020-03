Coronavírus: 97% dos moradores de favela já mudaram rotina, diz pesquisa

(foto: Christophe Simon/AFP) Brasil, aproximadamente 13,6 milhões de pessoas moram em favelas, e destas, 97% mudaram sua rotina por causa do novo coronavírus. É o que mostra a pesquisa feita pelo Data Favela em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) e o Instituto Locomotiva em 20 e 23 de março. Foram entrevistados mais de 1.200 moradores em 262 favelas de todo o Brasil. No, aproximadamente, e destas, 97% mudaram sua rotina por causa do. É o que mostra a pesquisa feita peloem parceria com a20 e 23 de março. Foram entrevistados mais de 1.200 moradores em 262 favelas de todo o Brasil.









Ainda de acordo com o levantamento, 53% dos moradores têm filhos – média é de 2,7. Segundo os dados, 86% deixaram de ir para a escola. Por isso, os gastos aumentaram 84% entre as famílias entrevistadas.





Os dados apontam também que os estados com maior proporção de pessoas vivendo em favelas são Pará (17%), Amapá (19%), Rio de Janeiro (13%), Amazonas (11%) e Pernambuco (10%). Minas Gerais representa 3% do número total.





O Data Favela surgiu da parceria entre Celso Athayde, fundador da CUFA, e Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. As pesquisas são realizadas pelos moradores das comunidades, treinados e supervisionados pela equipe do Instituto Locomotiva.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta

