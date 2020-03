Covas anuncia novos leitos e reforça importância do isolamento social

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou o aumento do número de novos leitos em unidades de tratamento intensivo (UTIs) que serão instalados na cidade de São Paulo, de 490 para 640. De acordo com Covas, as obras no Hospital Brasilândia foram antecipadas e com isso serão "150 novos leitos de UTI na luta contra o coronavírus". Ao todo, a cidade passaria a ter 1.145 leitos de UTI. Covas enfatizou a necessidade do isolamento social para conter a crise.



O prefeito de São Paulo também reforçou o anúncio de 100 novos leitos de observação ao lado do Hospital Municipal MBoi Mirim, doados pelas empresas Ambev e Gerdau, que se somam aos 2 mil leitos anunciados para os hospitais de campanha do Estádio do Pacaembu e do Parque do Anhembi. Bruno Covas deu as declarações em coletiva de imprensa iniciada pelo governador de São Paulo, João Doria, seu colega de partido.