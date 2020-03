Estado do Rio tem mais 2 mortes pelo novo coronavírus

(foto: Reprodução/ Internet)

Mais dois idosos morreram deno estado do, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira, 24, pela. Agora, sãoo número de mortos pela doença no estado. As vítimas mais recentes são uma mulher de 71 anos e um homem de 74 anos, ambos moradores da capital.Os outros três óbitos foram registrados em. Segundo a secretaria de Saúde, todas as vítimas eram idosas e apresentavam doenças preexistentes, integrando, por isso, o grupo de risco para a Covid-19.Existemno estado, sendo 276 na capital, 12 em Niterói, 4 em Volta Redonda, 3 em Petrópolis, 3 em São Gonçalo e 1 caso em Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Guapimirim e Miguel Pereira. Outros 2 casos são de pessoas que moram no exterior e estavam de passagem pelo Estado do Rio.