Brasil registra 46 mortes por coronavírus e tem 2.201 casos confirmados

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Ministério da Saúde atualizou para 46 o número de mortes relacionados ao novo coronavírus. Além disso, o Brasil já registra 2.201 casos confirmados da doença. Todas as mortes estão concentradas no eixo Rio-São Paulo: 6 e 40, respectivamente. Os dados foram repassados em coletiva na tarde desta terça-feira (24). O Ministério da Saúde atualizou para 46 o número de mortes relacionados ao novo coronavírus. Além disso, o Brasil já registra 2.201 casos confirmados da doença. Todas as mortes estão concentradas no eixo Rio-São Paulo: 6 e 40, respectivamente. Os dados foram repassados em coletiva na tarde desta terça-feira (24).





O número de mortes em São Paulo subiu para 40. Até essa segunda-feira, eram 30. Com relação ao Rio, o número saiu de quatro para seis.





A Região Sudeste é a que apresenta o maior número de infecções, registrando 1.278, 58,1% do total. São Paulo é o estado que tem a situação mais crítica, com 810 casos. O Rio de Janeiro tem 305, seguido de Minas, com 130, e o Espírito Santo, com 33.





O Nordeste contabiliza 354 registros, sendo a segunda região com mais casos confirmados. O estado mais crítico de lá segue sendo o Ceará, com 182 casos.













Na coletiva, que não contou com a participação do ministro Luiz Henrique Mandetta, a equipe técnica da pasta informou que fará testes em massa na população para detectar a presença do vírus. A medida segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde.





Para aumentar a intensificação dos testes, Oliveira citou exemplos de empresas que estão ajustando máquinas feitas para diagnosticar doenças como tuberculose e HIV, para ajudar na detecção do novo coronavírus.

O ministério também anunciou que vai adorar dois tipos de testes: os que detectam o vírus na amostra (RT-PCR) e os que detectam a resposta do organismo ao vírus (testes mais rápidos). Atualmente, os testes serão voltados para profissionais de saúde e de segurança. Também estarão sujeitas ao teste pessoas em casos graves e óbitos. A previsão do ministério é de que sejam feitos 22,9 milhões de testes em todo o país. “Possivelmente, o Brasil vai ter o maior número de casos, porque vamos testar muita gente”, afirmou o secretário de vigilância em saúde, Wanderson de Oliveira. Ele também frisou que a medida fará com que a taxa de letalidade seja mais próxima à realidade.

Também presente na coletiva, o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo dos Reis, frisou que de cada 100 pacientes testados, os agentes de saúde só conseguem identificar 14 contaminados. Ou seja, 86% dos casos não são identificados.

Os técnicos também informaram que a partir de próxima quinta-feira, o ministério deve começar a divulgar mais informações sobre os pacientes diagnosticados com vírus. Atualmente, em plataforma no site, a pasta apenas divulga o número de casos confirmados, mortes e taxa de letalidade por unidade da federação.

MANDETTA Em linha com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, nesta terça-feira, que as restrições impostas nos Estados, como fechamento de comércios, são "péssimas" para o setor de saúde. Apesar de afirmar que não irá pedir aos governadores para afrouxarem as medidas, ele disse que alguns estão percebendo que aceleram nas decisões e que será necessário fazer ajustes.

"Tem médicos fechando consultórios. Daqui a pouco estou lá cuidando de um vírus, mas cadê o pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia?. Não dá para chegar e dizer o que é essencial. Se precisar de um mecânico para consertar uma ambulância, ele é o mais essencial naquele momento", disse ao sair do Palácio do Planalto, após conferência com governadores do Centro-Oeste e Sudeste.

O ministro disse ainda que medidas restritivas, como fechamento de aeroportos e rodovias, podem atrapalhar, por exemplo o funcionamento de fábricas de equipamentos médicos e suprimento de materiais, como máscaras. O estado de Roraima, o último a registrar contágios no Brasil, confirmou dois casos da COVID-19 em seu território. O estado brasileiro que menos registra casos é o Amapá, com apenas uma pessoa contaminada.





