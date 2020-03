Unidade de Promissão da Marfrig vai produzir 10 t por mês de álcool em gel

A Marfrig, uma das líderes mundiais em carne bovina e maior produtora global de hambúrgueres, iniciará a produção de álcool gel em sua unidade de Promissão, no interior de São Paulo, informa a empresa, em comunicado.



A unidade de Promissão, onde a companhia tem operações de abate e desossa, também inclui uma fábrica de produtos de limpeza.



Agora, a unidade será destinada à produção de 10 toneladas mensais de álcool gel, produto utilizado na prevenção do contágio do novo Coronavírus.



Conforme a empresa, o primeiro lote será distribuído para as 12 unidades da companhia instaladas no Brasil.



Os lotes seguintes serão destinados aos 18 mil colaboradores da Marfrig no País e doados para instituições assistenciais e hospitais localizados nas cidades nas quais a companhia atua.