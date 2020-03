Roche acelera produção de testes para coronavírus e de droga para tratamento

A Roche Holding AG informou nesta terça-feira que está trabalhando para acelerar a produção de uma droga que pode ser usada para tratar pacientes com o novo coronavírus, assim como de um teste de diagnóstico para a doença.



O grupo farmacêutico, que tem sede em Basileia, Suíça, disse prever um potencial aumento na demanda pela Acmera, que está na fase 3 de um estudo para avaliar sua segurança e eficácia em adultos hospitalizados com pneumonia causada pelo vírus.



A Roche disse que está se mobilizando para maximizar a produção da droga. A empresa também está acelerando a produção do teste conhecido como cobas(R) SARS-CoV-2, utilizado para identificar o coronavírus.



Por enquanto, a Roche alega estar sofrendo restrições limitadas a sua capacidade de entregar medicamentos em meio à pandemia. Fonte: Dow Jones Newswires.