Apresentador da TV Globo infectado pelo coronavírus apresenta melhora

Marcelo Magno está consciente e respira sem aparelhos (foto: Reprodução/TV Globo)





Magno foi internado na UTI na última quarta-feira (18), após se queixar de cansaço. Os médicos, então, decidiram entubar o jornalista de imediato, para que ele absorvesse oxigênio.





De acordo com William Bonner, na edição do Jornal Nacional da última sexta (20), Marcelo Magno, ao observar que portava alguns dos sintomas da COVID-19, buscou atendimento, mas foi dispensado, retornando ao centro médico dias depois.



O jornalista chegou a fazer uma viagem ao Rio de Janeiro no dia 5, retornando à Teresina no dia 8. A suspeita é que Magno tenha contraído o vírus durante as nove horas de conexão que fez no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O jornalista, da TV Clube, afiliada Globo no Piauí, teve melhora. O apresentador, que faz parte do rodízio de jornalistas na bancada