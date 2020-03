Exame de David Uip deu positivo para covid-19, diz Doria no Twitter

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi ao Twitter nesta segunda-feira, 23, informar que o médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado, testou positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.



Uip fez o teste na manhã desta segunda depois de apresentar febre e tosse durante a madrugada.



Segundo Doria, Uip "está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência". O governador de São Paulo também informou que ele mesmo se submeteu ao teste e fará a divulgação do resultado quando ele o obtiver.