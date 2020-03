Brasil confirma 34 mortes por causa do coronavírus

Pesquisadores da UFMG desenvolvem teste para diagnostico do coronavirus (foto: Túlio Santos/E,/D.A. Press)

O número de mortes devido ao coronavírus subiu para 34 em todo o Brasil, enquanto o total de casos confirmados é de 1.891. Os óbitos estão concentrados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A atualização é do Ministério da Saúde, que divulgou os dados em sua conta nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (23). No domingo, eram 25 mortes e 1.546 casos confirmados. O número de mortes devido ao coronavírus subiu para 34 em todo o Brasil, enquanto o total de casos confirmados é de 1.891. Os óbitos estão concentrados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A atualização é do Ministério da Saúde, que divulgou os dados em sua conta nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (23). No domingo, eram 25 mortes e 1.546 casos confirmados.









Com o número elevado de registros em São Paulo e Rio, a Região Sudeste é a que tem o quadro com maior risco, com 60% dos casos no país. Em Minas Gerais há 128 casos confirmados, enquanto o Espírito Santo contabiliza 29.



O Nordeste apresenta 308 casos confirmados (16,3% dos registros nacionais).



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta