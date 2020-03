TIM fecha parceria com Prefeitura do Rio para combater coronavírus

A TIM fechou parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro para trazer à cidade um sistema de análise de dados de deslocamento da população que aplicou na Europa e na Itália no combate à proliferação do novo coronavírus (covid-19). O projeto já havia sido usado na cidade durante a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016).



O sistema permite rastrear as concentrações e movimentos de pessoas nos territórios afetados pela pandemia. Com os dados em tempo real, os órgãos governamentais poderão avaliar a eficácia das medidas implementadas e facilitar a tomada de novas decisões.



"A solução consiste em traçar 'mapas de calor' com base na concentração de usuários por localidade em determinado momento", explica a TIM em nota.



Segundo a operadora, neste primeiro momento já é possível entender a movimentação das massas pela cidade e a adoção de medidas de reclusão em todos os bairros do Rio de Janeiro.



Serão cruzados os focos epidemiológicos do vírus e pontos de alta concentração de pessoas nas ruas, a fim de evitar o crescimento acelerado como foi visto em outros países do mundo. Todas as informações coletadas são anônimas, respeitando critérios de confidencialidade e segurança de dados pessoais, segundo prevê a legislação, informa a TIM.



"Os órgãos públicos poderão avaliar a tendência de mobilidade dos bairros antes e depois da pandemia, entender se as pessoas estão respeitando a reclusão, analisar se um bairro ou uma região específica está sofrendo aumento populacional ou não e com isso subsidiar ações das autoridades competentes no que tange a contingenciamento da propagação do vírus", disse a operadora, ressaltando que o modelo pode ser replicado em outros Estados, auxiliando com mais eficácia o controle do vírus em todo o País.