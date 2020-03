Estudantes da área de saúde recebem autorização para atuar no combate ao coronavírus

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Ministério da Educação (MEC) acolheu a proposta criada pelo Ministério da Saúde e publicou na última sexta-feira (20), em edição extra do Diário Oficial da União, uma portaria que permite que estudantes universitários da área da saúde façam estágios auxiliando nos atendimentos, visando ao combate do novo coronavírus (COVID-19), enquanto durar a situação de emergência na saúde do Brasil. acolheu a proposta criada peloe publicou na última sexta-feira (20), em edição extra do, uma portaria que permite quefaçam estágios auxiliando nos atendimentos, visando ao combate do novo, enquanto durar a situação de emergência na saúde do Brasil.





A portaria é válida para estudantes de medicina que estejam nos dois últimos anos da graduação, e de enfermagem, farmácia e fisioterapia que cumprem o último ano do curso. Caberá ao Ministério da Saúde selecionar, capacitar e introduzir os alunos em instituições de saúde, como unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e unidades básicas de saúde. Tudo será combinado com com os órgãos de saúde estadual, distrital e municipal.





"Ao serem alocados em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades, os estudantes passarão a integrar de forma auxiliar no enfrentamento da pandemia. Dessa forma, os universitários que participarem desse esforço conjunto de contenção da COVID-19, deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria, saúde coletiva e apoio às famílias, de acordo com as especificidades de cada curso", diz a portaria.





A norma também autoriza que os alunos utilizem a carga horária recebidas nas ações como horas de estágio curricular obrigatório. Profissionais registrados em conselhos e pela orientação docente realizada pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) serão responsáveis pela supervisão dos estudantes.

Segurança para os alunos e canal de denúncias aberto

A Associação Médica Brasileira (AMB) atua para garantir toda a segurança aos estudantes que auxiliarão nos atendimentos. A entidade ressalta que Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fundamentais para que os alunos possam desempenhar suas funções. Os itens mínimos necessários são: máscara tipo N95 ou PFF2; óculos ou Face Shield; luvas; gorro; capote impermeável e álcool gel 70%.





“Seria muita irresponsabilidade levar estes jovens para a linha de frente sem dar condições a eles para garantirem a manutenção da sua saúde”, alertou o vice-presidente da AMB, Diogo Sampaio.





A AMB abriu um canal de denúncias que está recebendo relatos de estabelecimentos de saúde que não estejam fornecendo os EPIs necessários. Desde a última quinta (19), quando o formulário foi criado, a entidade já recebeu mais de 1400 denúncias em todos os estados brasileiros.