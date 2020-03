Mandetta: Há início de regularização do mercado de EPIs a profissionais da saúde

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse neste domingo, 22, que o governo começa a ver o início de regularização do mercado de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. "Mas, no momento, ainda achamos necessário centralizar aquisições a nível nacional", completou.



O ministro voltou a agradecer a Vale pela ajuda na aquisição de testes rápidos sobre o novo coronavírus. "A Vale é genuinamente brasileira, teve seus problemas, todo mundo tem, mas é de grande valia", avaliou. "Precisamos de gente no campo com atividade típica de iniciativa privada, licitações muitas vezes não funcionam num momento como esse", completou.



Mandetta disse ainda que o governo tem buscado parcerias para tentar reforçar a capacidade das duas empresas brasileiras que fabricam respiradores no País. "Colocamos Suzano, Positivo e outra empresas juntos para potencializar a produção. Estamos falando com universidades para invertamos respiradores portáteis. Vamos salvar vidas nossas e de outros países vizinhos e mais distantes", concluiu.