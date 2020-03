Brasil registra 25 mortes e 1546 casos confirmados, diz ministro da Saúde

(foto: Agência Brasil ) O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, em coletiva on-line na tarde deste domingo, divulgou novos números com relação aos casos confirmados de coronavírus pelo Brasil. Até o momento, são 25 mortes - um crescimento de 7 óbitos, 39% a mais que o boletim anterior - e 1.546 casos confirmados, 418 a mais que o número divulgado neste sábado (1.128 casos), o que corresponde a um aumento de 37% de aumento se comparado às estatísticas de ontem.

"Queremos agradecer à Vale que forneceu testes rápidos de uma empresa chinesa. Não conhecemos o padrão desses testes no território brasileiro, mas vamos fazer uma validação com os profissionais de saúde", disse Wanderson Oliveira, secretário da Vigilância Sanitária.



O ministro criticou as fake news e relatou que neste domingo havia recebido um áudio com sua 'suposta' voz. "Nunca envio áudios. Por favor, não acreditem nesses áudios.





Ele explicou que a partir de agora é hora de administrar o país como um todo e enfatizou a atitude 'precipitada' de alguns governadoras. "Não adianta fazer nada sem planejamento. Não adianta alguns estados cortarem o transporte público e os profissionais de saúde não conseguir ir trabalhar", comentou.

Mandetta lembrou a vacianção contra o vírus influenza, prevista para começar nesta segunda-feira. "A vacina da gripe não protege contra o coronavírus. O problema é que temos uma série de outros vírus respiratórios, que levam as pessoas aos hospitais e aos óbitos também, especialmetne pessoas que têm doenças associadas e outros comorbidades. Para esses pacientes acima de 60 anos e para profissionais de saúde iniciaremos a campanha. Porque se eu os protejo diminuo a chance de um paciente desse ter um quadro pior diante do coronavírus. Essa organização é municipal, sem tumulto", disse.

Veja o quadro abaixo com o número total de casos no Brasil, separado por regiões e estados.



(foto: Ministério da Saúde/Reprodução )