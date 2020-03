Coronavírus: passageiro é posto em isolamento após triagem no Aeroporto JK

Bombeiros usam câmeras térmicas e equipamentos que analisam o ar do ambiente (foto: Paulo H. Carvalho/Agencia Brasília)

Em monitoramento realizado pelono, neste domingo (22), foi identificada uma pessoa com sintomas deApós equipamento capaz de medir a temperatura corporal a distância indicar quadro de febre, o passageiro foi levado ao posto médico e, ali, orientado a ficar emHá uma semana, oda corporação fiscaliza as principais vias de entrada e saída do DF, para evitar a disseminação doOs militares usame equipamentos que analisam o ar do ambiente. Neste domingo (22), além de monitorar o embarque e o desembarque no terminal aéreo da capital federal, os bombeiros realizaram operações nas, BR-040 e BR- 060.Como publicado no blog, o balanço dos casos de COVID-19 , divulgado neste domingo (22), às 13h08, indicou que há 117 pacientes com o novo coronavírus no- cinco pessoas a mais que o total registrado no sábado.Das 117 pessoas que, 11 estão internadas (9,4%). Em, há 106 casos (90,6%). Nenhum paciente foi recuperado até o momento. Também não houve mortes. O número de casos suspeitos também subiu. Eram 3.293 e agora são 3.301. Desses, 1.812 (54,9%) foram descartados em exames.