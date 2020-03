Presidente da Frente Nacional de Prefeitos diz que solicitou mais verba à Saúde

O prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, afirmou neste domingo, 22, em entrevista à Globonews que na reunião realizada hoje com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, prefeitos solicitaram à pasta mais verba para o enfrentamento da epidemia de coronavírus. "Pedimos recursos e, no último item do documento que apresentamos, que possamos ter maior número de testes para ter real noção", afirmou, sobre o encontro, realizado por videoconferência, no qual, segundo ele, todos os prefeitos tiveram "oportunidade de falar".



Segundo Donizette, a compra de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde foi outro tema de debate, cuja situação varia de cidade para cidade. "Dependemos do governo federal. Às vezes queremos comprar, mas não tem o equipamento disponível. Em Campinas, o estoque é para três semanas", disse.



De acordo com o presidente da FNP, a orientação de Mandetta é que, diante da escassez, usar esses equipamentos "com parcimônia". "O ministro fez esse alerta a prefeitos para que sejam destinados a realmente quem necessita" afirmou.