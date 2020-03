Donizette: prefeitos trabalham para garantir abastecimento de água a mais pobres

De acordo com relatos do prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, em entrevista à Globonews neste domingo, , prefeitos que participaram hoje da reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste domingo, demonstraram preocupação com a situação de comunidades carentes e municípios mais pobres no combate à epidemia do coronavírus.



Na área de prevenção à expansão da doença, ele disse que prefeitos estão trabalhando para garantir o abastecimento de água a famílias mais pobres e também em medidas que possam permitir a compra de produtos de limpeza com verba pública. Ele disse ainda que, em Campinas, o Cartão Nutrir, destinado à compra de itens de cesta básica, deverá poder ser utilizado também para a aquisição de itens de higiene pessoal. "A lei prevê essa possibilidade em casos de calamidade. Vou mandar para Câmara proposta para que possa ser usado para compra de itens como sabonete", disse.