Secretaria do Rio lança 'Liga Anti-Coronavírus' para explicações às crianças

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro lançou neste domingo uma aventura lúdica para ajudar os pais a explicarem o que é a pandemia codiv-19 para as crianças, orientando sobre os cuidados com higiene e proteção. A "Liga Anti-Coronavírus" é uma aventura com vídeo de animação, história em quadrinhos e livro para colorir.



"Estamos vivendo uma situação delicada e não podemos nos esquecer das crianças. Adotar uma linguagem lúdica, que converse com elas, é importante para que compreendam e adotem as medidas de prevenção e, também, para que não se assustem com tudo o que está acontecendo", afirma em nota o secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos.



A aventura é liderada pelo mascote do órgão, o Sesin, e a turminha de super-heróis formada pelo Sabonete Maravilha, a Água Sensata e o Potente Álcool em Gel, que convocam novos amigos para enfrentar a supervilã covid-19. Tem também um desafio para a garotada: criar - e postar com a hashtag #LigaAntiCoronavírus - um cumprimento secreto. "A única regra é que precisa ser de longe, sem encostar. Aperto de mão, beijos e abraços, nem pensar", alerta a brincadeira.



As dicas são as mesmas das que valem para os adultos: Ficar em casa, lavar as mãos de maneira certa, com água e sabão, durante 20 segundos usar o álcool em gel e cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, assim como evitar tocar os olhos, não emprestar objetos, nem pegar emprestado.