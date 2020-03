Bolsonaro deixa pasta da Saúde após participar de reunião virtual com prefeitos

O presidente Jair Bolsonaro participou de uma parte da reunião realizada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com prefeitos de capitais do Brasil, na manhã deste domingo (22). No encontro, realizado por videoconferência, os gestores tiraram dúvidas e apresentaram demandas.



Bolsonaro chegou à sede do Ministério da Saúde às 9h42 e deixou o local às 11h26, antes do fim da reunião. Ao deixar a reunião, o mandatário parabenizou os prefeitos por colocarem "o interesse público acima de qualquer coisa". A reunião prossegue, mesmo sem a presença do presidente, coordenada por Mandetta.