O presidente Jair Bolsonaro deixou pouco antes das 10h deste domingo, 22, o Palácio do Alvorada e chegou ao Ministério da Saúde. No sábado, a pasta havia informado que haveria uma reunião virtual com prefeitos na manhã de hoje sobre ações para o combate à pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro não falou com a imprensa nem na saída do Alvorada e nem na chegada ao ministério.