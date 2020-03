Doria decreta quarentena em SP a partir de terça

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou neste sábado que decretará quarentena em todo o Estado, a partir de terça-feira, para conter o avanço da covid-19. A medida inicialmente terá duração de 15 dias, até 7 de abril, mas poderá ser prorrogada e é válida em todos os 645 municípios.



Essa determinação prevê o fechamento do comércio e serviços não essenciais. Inclui bares, restaurantes e cafés, que poderão funcionar apenas com serviços de delivery. Segundo o governador, o Estado vai tomar "medidas policiais" para impedir aglomerações, incluindo bailes funk e outros eventos de rua. A realização de missas, cultos e outras manifestações religiosas não é recomendada, mas não está vetada - embora ainda exista pendências judiciais a respeito.



"Serviços essenciais na área de saúde pública, saúde privada, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza devem continuar a funcionar - evidentemente resguardados todos os cuidados", declarou Doria. Em suma, poderão funcionar durante a quarentena: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, supermercados, hipermercados, mercados, padarias (sem servir alimentos no local, como self-service), açougues, empresas de call center e telemarketing, postos de combustíveis, bancas de jornais, pet shops, clínicas veterinárias, empresas de transporte, táxis, serviços de transporte por aplicativo, construção civil, serviços de segurança, bancos, lotéricas, empresas de limpeza e manutenção e todas as indústrias.



"Fiquem em casa: esta é a grande recomendação", ressaltou Doria. Ele falou ainda sobre a importância da solidariedade, de "amar o País" durante esta "guerra" e chamou os paulistanos a colocarem uma Bandeira do Brasil na janela. "Coloque na sua janela uma Bandeira do Brasil, a que você tiver na sua casa ou algo que manifeste esse seu sentimento solidário."



Presente à coletiva de imprensa, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), enfatizou que a situação atual não é uma "marolinha", tampouco "férias". "É isolamento social", ressaltou. Segundo ele, mais de 20 carros de som da Prefeitura estão circulando por bairros da periferia para informar a população.



País. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda assinou medida provisória e um decreto que têm o objetivo garantir a aquisição de bens, serviços e insumos, além de regulamentar os serviços essenciais que não devem ser interrompidos durante o período de combate a doença.



Entre outros serviços que são listados como de manutenção obrigatória estão assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; atividades de defesa nacional e de defesa civil; transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; telecomunicações e internet; captação, tratamento e distribuição de água; captação e tratamento de esgoto e lixo; geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; iluminação pública; e serviços funerários.