(foto: Wikipedia)

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste sábado, 21, apelo novono Estado. A vítima é um idoso, morador de, na região serrana. Os dois primeirosno estado foram registrados esta semana em Miguel Pereira, no interior, e Niterói, no Grande Rio.Até o momento, o Estado do Rio registra 110 casos confirmados da doença, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (89), Niterói (10), Petrópolis (3), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1).

Há ainda três (3) estrangeiros confirmados para a COVID-19, além de dois (2) casos com o local de residência em investigação.