O engenheiro químico e especialista em energia renovávelmorreu na última quarta-feira (18) em Nova York. Aos 79 anos , o brasileiro não resistiu a complicações relacionadas à, a doença causada pelo novo. A informação foi divulgada pela Agência Fapesp.

Trindade integrou o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Ao lado dos outros integrantes do grupo, o brasileiro foi vencedor do. A premiação prestigiou o grupo pela luta na preservação pelo meio ambiente e a divulgação científica sobre mudanças climáticas. Além de atuar como consultor negócios sustentáveis, Trindade era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente (Scope, em inglês).