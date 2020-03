Número de casos confirmados de covid-19 no Distrito Federal chega a 87

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que há pelo menos 87 casos do novo coronavírus confirmados na unidade da Federação. Outros 15 exames aguardam contraprova. Caso se confirmem, o número de pessoas com covid-19 no DF pode chegar a 102 nesta sexta-feira, 20.



Na quinta-feira, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, havia 42 casos confirmados no DF.



Diante dos novos casos, o governo do Distrito Federal determinou o fechamento de praticamente todo o comércio a partir desta sexta por causa da pandemia do novo coronavírus.



Os únicos estabelecimentos que poderão seguir com as portas abertas são clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados, padarias, serviços de delivery, lojas de materiais de construção e produtos para casa e postos de combustíveis.