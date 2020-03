Não é momento de politizar discussão sobre coronavírus, diz Ibaneis Rocha

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, quer evitar o confronto direto com Jair Bolsonaro. Mesmo após o presidente criticar alguns governadores, Ibaneis afirma que os dois lados têm direito de pensar diferente e que não é momento de politizar a discussão sobre o combate ao novo coronavírus.



"É a visão dele (Bolsonaro). Ele, como nós, tem o direito de pensar diferente. Eu pessoalmente estou tratando do assunto sem politizar, até porque política não deve se misturar com problemas de saúde graves como esse", disse Ibaneis ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Ibaneis defendeu medidas restritivas adotadas no DF e em outros Estados, que envolvem fechamento do comércio e suspensão de aulas. "O que está em risco é a saúde da coletividade e os exemplos mundiais infelizmente demonstraram que qualquer lapso de ação pode levar ao desastre", afirmou.



O governador usa como referência o protocolo adotado em Cingapura. "As medidas são tomadas de acordo os gráficos e curvas de infecção (do covid-19)", declarou Ibaneis, sem antecipar quais podem ser as novas ações.



A partir desta sexta-feira, o governo do Distrito Federal determinou o fechamento de praticamente todo o comércio por causa da pandemia do novo coronavírus. Os únicos estabelecimentos que poderão seguir com as portas abertas são aqueles que comercializam produtos do setor de saúde, alimentos, combustíveis e construção.