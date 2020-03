Por coronavírus, prefeitura de Guarulhos sugere fechar Aeroporto Internacional

O prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa (PSB), solicitou nesta quinta-feira, 19, ao governo federal a tomada de medidas sanitárias no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, e recomendou o fechamento imediato do terminal para passageiros.



O jornal O Estado de S. Paulo revelou nesta quinta-feira que nos aeroportos internacionais de Brasília e Guarulhos, por onde passam diariamente 165 mil pessoas, não têm sido feita triagem ou sequer verificação mais cuidadosa da situação dos passageiros que chegam de países afetados pela covid-19.



Para o prefeito, o terminal deveria funcionar de forma limitada, com "ressalvas de caráter médico e sanitário, como o transporte e abastecimento de remédios e transplantes, entre outras ações que não podem sofrer interrupções". A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) destacou que "cabe à União determinar o fechamento de aeroportos" e a Infraero não se manifestou.



A Secretaria de Saúde de Guarulhos informou que o número de casos suspeitos de covid-19 na cidade subiu de 181 para 249 nesta quinta-feira e há quatro casos confirmados.