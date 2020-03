Número de casos de coronavírus na cidade de Nova York mais do que dobra

O número de casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Nova York mais do que dobrou nesta quinta-feira, 19, para um total de 3.954. A quantidade de infectados avançou com rapidez após as autoridades locais iniciarem um esforço para ampliar o número de exames em casos suspeitos. O número de mortos por causa do vírus saltou de 15 para 26 em um dia.



Para tentar reduzir o avanço do novo coronavírus, o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, ordenou nesta quinta que as empresas coloquem 75% dos empregados em trabalho remoto. Na véspera, Cuomo havia determinado que metade das equipes das companhias ficassem em casa.



Cuomo ainda pediu ajuda da gestão Donald Trump, especialmente para a obtenção de equipamentos de saúde. "Da mesma forma como precisamos de mísseis em guerras mundiais, precisamos de respiradores", afirmou o governador.



O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, fez o mesmo apelo ao governo federal. "Estamos vendo uma explosão no número de casos aqui na cidade de Nova York", disse o prefeito. Se não receber ajuda para equipar os hospitais, "vamos ter um problema extraordinário na primeira quinzena de abril", afirmou.