EUA têm 10.442 casos de coronavírus e 150 mortes decorrentes da pandemia

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira, 19, que o país tem 10.442 casos confirmados de coronavírus e 150 mortes decorrentes da pandemia. Entre os infectados, 290 viajaram para outros países e 310 mantiveram contato com pessoas que estiveram no exterior, mas ainda não foi possível identificar a origem da contaminação nas outras 9.842 pessoas.



Além disso, os EUA também têm 46 cidadãos com coronavírus que foram repatriados do cruzeiro Diamond Princess, que ficou em quarentena no litoral do Japão em fevereiro, e três infectados que foram repatriados de Wuhan, cidade chinesa que foi o epicentro da pandemia.