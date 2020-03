Programa Nacional de Alimentação Escolar segue normalmente, diz ministra

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu nesta quinta-feira, 19, em sua conta no Twitter, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) continuará normalmente, mesmo com a pandemia de coronavírus e a suspensão das aulas nas escolas, como forma de prevenção.



"Não haverá a descontinuidade na programação da merenda escolar", disse, em vídeo, Tereza Cristina. "Falei com o ministro da Educação (Abraham Weitraub) e ele me deu essa boa notícia, de que o programa continua, mesmo com as crianças em casa." Ela acrescentou, ainda, que cada município está arrumando uma maneira para que as crianças tenham acesso à merenda.



Com isso, a ministra tranquilizou também os agricultores familiares - que são os fornecedores dos alimentos para a merenda escolar dentro do PNAE -, de que as entregas continuam a ser feitas do mesmo modo de sempre. "Os produtores rurais, que são o nosso público (do Ministério da Agricultura ) e que têm essa preocupação, de que não teriam onde entregar a produção e realizar vendas, também podem ficar tranquilos", disse a ministra. "Entregam a produção onde sempre entregaram. Não haverá modificação."



Ela informou, ainda, que o Ministério da Educação anunciou que já fez o pagamento deste mês a todos os Estados, referente ao PNAE.