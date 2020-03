Os cursos de Medicina poderão ter aulas a distância de disciplinas teóricas-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso durante a pandemia do novo coronavírus. A autorização consta de uma nova Portaria do Ministério da Educação, publicada em edição extra do Diário Oficial nesta quinta-feira, que faz alterações no ato de ontem, que autorizou as aulas à distância para instituições federais de ensino superior nesse período de enfrentamento da covid-19.



Na portaria de ontem, a modalidade a distância não poderia ser aplicada aos cursos de Medicina nem às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos. Com o ato de hoje, o Ministério da Educação abre essa possibilidade para os cursos de Medicina no caso de matérias teóricas. A modalidade continua vedada para práticas profissionais de estágios e laboratórios.