Itamaraty anuncia retorno de 139 brasileiros isolados em cruzeiro no Caribe

O Itamaraty informou que obteve, junto às autoridades da Ilha de Guadalupe - um departamento francês no Caribe - a autorização para desembarque de 139 turistas brasileiros que estavam a bordo do navio de cruzeiro Costa Favolosa.



Segundo o Ministério das Relações Exteriores, todos os brasileiros puderam desembarcar e retornaram ao Brasil em avião fretado pela empresa Costa Cruzeiros, operadora da viagem.



O governo brasileiro ainda tenta negociar a saída de cerca de 200 turistas presos no Marrocos devido a restrições impostas nas fronteiras para evitar a propagação do novo coronavírus no país. Alguns brasileiros relatam que foram expulsos de hotéis e, diante do fechamento do comércio, estão com dificuldades para encontrar o que comer.



Na última terça, 17, a embaixada brasileira em Lima, no Peru, obteve autorização do Executivo peruano para liberar o retorno de brasileiros que ficaram isolados após o presidente Martín Vizcarra determinar quarentena obrigatória e o fechamento das fronteiras.