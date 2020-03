Prefeitura de SP antecipa férias escolares por causa do coronavírus

Para conter o avanço do novo coronavírus na capital, a Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar as férias de julho, que terão início nesta segunda-feira, dia 23. A medida, que valerá para estudantes, professores e auxiliares, definiu o novo período de recesso entre os dias 23 de março e 9 de abril, e alcançará mail de quatro mil escolas, 80 mil educadores e um milhão de alunos.



"A antecipação do recesso não trará prejuízos pedagógicos aos nossos estudantes e professores, já que estamos antecipando o calendário da Rede Municipal. A medida será reavaliada constantemente pelas equipes da Secretaria Municipal de Educação e novas providências poderão ser tomadas seguindo as orientações das autoridades de Saúde", afirmou, por meio de nota da Prefeitura, o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano.



Segundo a Prefeitura, as escolas deverão contar, no mínimo, com a permanência de dois servidores durante o expediente, mas o atendimento ao público externo será interrompido. Também os CEUs permanecerão fechados, inclusive para atividades ao ar livre.



Para servidores dos prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação, das coordenadorias e diretorias regionais de educação, a adesão ao teletrabalho (home office) ficará a critério das respectivas chefias imediatas.