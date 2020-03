Vale altera serviços de trens de passageiros das ferrovias Carajá e Vitória Minas

A Vale informou que o serviço dos trens de passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) será alterado a partir deste sábado, 21. A mudança, segundo a empresa, tem como objetivo é conter a expansão da covid-19.



A taxa de ocupação dos vagões será reduzida pela metade para evitar aglomerações a bordo. A medida é necessária para aumentar o espaçamento entre as poltronas, seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).



A higienização nos vagões, que já havia sido intensificada, será ainda mais frequente durante as viagens e nas paradas de manutenção.



Na Estrada de Ferro Vitória a Minas, o trem circulará no sentido Vitória-Belo Horizonte às segundas, quartas e sextas-feiras. No sentido contrário (Belo Horizonte-Vitória), a circulação será às terças, quintas-feiras e sábado. No domingo, a circulação será suspensa em ambos os sentidos.



Na Estrada de Ferro Carajás, os dias, os horários e a frequência praticados permanecem inalterados até o momento.



Os passageiros que tiverem suas viagens canceladas, ou mesmo, que preferirem não viajar nesse momento de contingência, terão a opção de solicitar o reembolso do bilhete, no prazo de até 30 dias, ou a remarcação da passagem, sem custo adicional.