Rio confirma a primeira morte por coronavírus; vítima era diabética e hipertensa

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a prefeitura de Miguel Pereira anunciaram, nesta quinta-feira (19/3), que a idosa de 63 anos que morreu na cidade é a primeira vítima fatal do coronavírus no estado.





Por causa da idade e por ser diabética e hipertensa, a mulher pertencia ao grupo de risco. Ele contraiu a doença após ter contanto com uma pessoa que esteve no exterior e que tem a doença. A idosa apresentou sintomas no último dia 15, deu entrada na unidade de saúde do município no dia seguinte, mas apresentou piora no quadro e veio a óbito na última terça-feira (17/3).





O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, lamentou, em nota, a morte. “Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. Esse vírus nos atinge a todos. É momento de reflexão e de pensarmos nos que mais amamos”, disse o governador.





“É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo”





Caso de Niterói

Na nota, a Secretaria também informou que o resultado do material de um caso em investigação em Niterói deu entrada, na quarta-feira (18/3), no Laboratório Central Noel Nutels e está sendo analisado.





No entanto, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), afirmou que o primeiro exame do idoso que morreu, na terça-feira (17/3), à noite no Hospital Icaraí apontou o novo coronavírus.





Até a manhã desta quinta–feira (19/3), o estado do Rio registrou 64 casos, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (6), Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1).