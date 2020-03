Secretaria da saúde confirma mais duas mortes por coronavírus em SP

A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira, 18, mais duas mortes motivadas pelo coronavírus na capital e prometeu mais informações sobre os casos no boletim diário sobre a doença.



Com as duas novas vítimas, o número total de mortes pelo covid-19 chega a três no Brasil. Mais cedo, a operadora de saúde Prevent Sênior havia informado que dois novos pacientes morreram após infecção pelo novo coronavírus. As vítimas tinham 65 e 80 anos, e estavam internadas há três dias no Hospital Sancta Maggiore, no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo.



Um homem de 62 também teve a morte confirmada pelas autoridades de saúde em São Paulo nesta terça-feira, 17. Ele também estava internado no Sancta Maggiore do Paraíso. Dentre as novas vítimas desta quarta, a de 65 anos tinha histórico prévio de doença, que não foi informada e a de 80 anos não tinha histórico de enfermidades. As vítimas não tiveram nomes e sexos revelados.