Partido Republicanos apoia reconhecimento de estado de calamidade pública

O partido Republicanos divulgou uma nota de apoio ao reconhecimento de calamidade pública no enfrentamento do avanço do coronavírus no Brasil. O texto é assinado pelo presidente da sigla, deputado Marcos Pereira (SP), e pelos líderes das bancadas do Senado e Câmara, senador Mecias de Jesus (RR) e Jhonantan de Jesus (RR). "Estamos diante de um grande desafio e o momento exige que todos estejamos juntos, unidos, na luta contra a pandemia do novo coronavírus", afirma.



"As bancadas da Câmara e do Senado estão de prontidão para apoiar todas as medidas que forem necessárias nesta frente de batalha", diz ainda. A Câmara deve votar ainda nesta tarde de forma simbólica e por acordo o texto publicado hoje pelo governo. Na sequência, a medida precisará passar pelo crivo do Senado.