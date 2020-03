Infecções por coronavírus crescem 676 em um dia no Reino Unido, com 33 mortes

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, causador da covid-19, cresceu em 676 de ontem para hoje no Reino Unido, informa o governo britânico. Até o momento, 2.626 pessoas testaram positivo para a doença.



Também chama a atenção o crescimento no número de mortos. Em 24 horas, as autoridades confirmaram 33 novas mortes em virtude da covid-19, o que eleva o número de vítimas fatais da doença para 104 em todo o Reino Unido.



Londres é o local que concentra o maior número de infecções confirmadas. São 621 até o momento. O governo britânico passou a adotar medidas para restringir a circulação de pessoas e assim diminuir o alastramento da doença, como o fechamento de escolas.