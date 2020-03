Número de mortos na Itália sobe 475, maior aumento registrado em um país

A Defesa Civil da Itália informou que 2.978 pessoas morreram em decorrência do coronavírus no país, um salto de 475 em relação à atualização divulgada ontem. Trata-se do maior avanço diário registrado por qualquer país, desde o início da pandemia.



O número de casos da doença registrou aumento de 4.207 pessoas, chegando 35.713. A Itália é o segundo país com mais infecções no mundo, atrás apenas da China, onde o vírus se originou.