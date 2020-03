Doria: Vacinação oficial contra gripe começa em 23 de março

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a campanha de vacinação oficial contra a influenza em postos de saúde deverá começar na próxima segunda, 23. Segundo adiantou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na última semana, a vacinação começará com os idosos. "Pessoas com mais de 60 anos não devem sair de suas casas", disse o governador.



Doria também anunciou que o governo do Estado fechou uma parceria com farmácias particulares para que seja feita a aplicação das doses a partir do dia 13 de abril.



O secretário José Henrique Germann afirmou que o governo estabeleceu o teto de 1.400 novos leitos em UTIs para atender à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. "Já temos destinados 1.049 leitos", disse Germann. Ainda de acordo com o secretário, o atendimento nos hospitais segue normal, "com condições de atender pacientes mais graves".



O coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus no Estado de São Paulo, David Uip disse que o governo estadual fará "que for possível para evitar a morte dos paulistas".



Segurança Pública



Segundo afirmou Doria, haverá "reforço no policiamento e o sistema prisional segue operando normalmente". O governador ainda afirmou que "se as recomendações não forem obedecidas, usaremos a força da lei. Até o momento, nenhuma orientação foi desobedecida por nenhum setor".



Doria ainda disse que "o Governo do Estado de São Paulo não vê fantasias e nem 'histerismo' na situação". Ontem, o presidente Jair Bolsonaro havia dito haver "histeria" nas ações de combate ao vírus. "O que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo", disse Bolsonaro.