Transporte público em cidades do ABC será suspenso gradativamente

Prefeitos das sete cidades que compõe o Grande ABC determinaram, nesta quarta-feira, em assembleia extraordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, a suspensão temporária do transporte publico municipal diante da pandemia do coronavírus. De acordo com nota oficial do consórcio, a interrupção do serviço será gradativa até 28 de março. "A partir do dia 29 de março a suspensão passa a ser total, por período indeterminado."



"A medida faz parte de um grande esforço regional para conter o avanço do Covid-19, que configura uma das maiores crises sanitárias do mundo. O momento pede união, solidariedade e empatia. Vamos vencer mais este desafio", escreveu Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, em uma rede social.



A medida vale para os sete municípios da região: Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.



Na terça-feira, 17, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC alertou que realizaria, nesta quarta assembleia geral extraordinária em que os prefeitos da região iriam tratar de medidas preventivas e ações conjuntas em relação ao novo coronavírus (covid-19).