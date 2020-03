Prefeitura de Londrina iniciou um serviço que visa reduzir as chances de contaminação pelo #coronavirusbrasil através do transporte publico pic.twitter.com/mDv5s5Pq20 — Estado de Minas (@em_com) March 18, 2020

A Prefeitura Municipal de Londrina, no Paraná, iniciou um serviço que visa reduzir as chances de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19), através do transporte público. Desde a última segunda-feira, em todos os terminais de ônibus, foram colocados grupos de dois funcionários que munidos de álcool-gel e um pano, fazem a desinfecção de corrimões e seguradores de passageiros, evitando assim que um passageiro se contamine ao tocar o ponto onde outra pessoa infectada estivesse.

A ideia surgiu a partir do trabalho do Comitê de Crise do Coronavírus, criado recentemente, que faz um trabalho junto com a Secretaria de Saúde e a de Transportes do Município. Até o momento, o município paranaense registra apenas um caso de Coronavírus. Trata-se de uma mulher, de 52 anos, que retornou de viagem da Europa, no último dia 9.