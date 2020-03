Camex zera tarifa de importação de álcool em gel, máscaras e respiratórios

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou a alíquota do Imposto de Importação de vários produtos hospitalares com o objetivo de facilitar o combate à pandemia do novo coronavírus no País. O benefício contempla mais de 30 itens e inclui produtos como álcool em gel, vestuário e luvas de proteção para profissionais de saúde, máscaras cirúrgicas, óculos de segurança, respiratórios de reanimação e respiradores automáticos, conhecidos como pulmões de aço.



A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).



A isenção terá vigência até 30 de setembro deste ano.