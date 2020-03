Homem que testou positivo para coronavírus morre aos 69 anos em Niterói

Ainda de acordo com o hospital, o idoso ficou com 'insuficiência respiratória aguda' (foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP) Um homem de 69 anos que testou positivo para o novo coronavírus morreu na noite desta terça-feira (17/3), no Hospital Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em comunicado divulgado pela própria unidade hospital, consta que o paciente morreu por choque séptico e pneumonia.

Ainda de acordo com o hospital, o idoso ficou com "insuficiência respiratória aguda". Ele precisou, dessa forma, respirar com ajuda de aparelhos. "O Hospital Icaraí segue todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária", ressaltou.

Primeira morte em São Paulo

Mais cedo, também nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte por Covid-19 no país. Trata-se de um homem de 62 anos. Esse é o único caso confirmado de morte pelo ministério até agora (os boletins da pasta são informados diariamente com dados estaduais dos dias anteriores).