Brasil tem 291 casos confirmados de coronavírus, informa Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta terça-feira, 17, que o País tem 291 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Ainda segundo o ministro, são 8.819 casos suspeitos de acordo com o novo modelo de notificação automatizado. Conforme informou, desses 5% devem ser descartados após análise técnica.



O ministro ainda confirmou que hoje houve o primeiro óbito por causa da covid-19. "Nós estamos tendo o primeiro óbito com quase 300 casos confirmados. Eu esperava que teríamos (o primeiro óbito) um pouco antes pelo número de casos", disse Mandetta.



O diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda, ainda divulgou que 1.890 casos foram descartados.