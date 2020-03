Plataforma de games da matemática abre serviços para crianças professores

A plataforma de jogos matemáticos da Matific, utilizada por 600 mil alunos, de 3,5 mil colégios públicos e privados no País, anunciou a abertura gratuita dos serviços para alunos e professores brasileiros, do ensino infantil ao sexto ano.



Estima-se que a paralisação das atividades escolares na rede pública e privada (colégios e universidades) já atinja cerca de 600 mil estudantes em todo o País, com tendência de ampliar o número nas próximas semanas.



O sistema de gamificação da matemática é utilizado no Brasil por alunos desde a educação infantil até o sexto ano, entre 5 e 12 anos.



Com a plataforma, as escolas se integram ao novo currículo nacional, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e aos principais livros didáticos de matemática.