Trump: evitem reuniões com mais de 10 pessoas e mantenham famílias em casa

Com um folheto nas mãos, intitulado "15 dias diminuir a disseminação do coronavírus", o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as novas diretrizes da Casa Branca para diminuir a disseminação da covid-19 no país.



"Evitem reuniões com mais de dez pessoas. Evitem bares, restaurantes, viagens e diminuam a circulação no transporte público", disse Trump, reiterando que todo americano, mesmo saudável, deve ficar em casa e evitar circular pela cidade.



Segundo a Casa Branca, há um grande grupo que está assintomático para coronavírus, não está no grupo de risco, mas pode espalhar o vírus.



"Estamos perto de vacinas e tratamentos contra o coronavírus", disse Trump, ressaltando que, enquanto as novidades não chegam, é preciso evitar "encontros" e "reuniões".



Representantes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), enfatizaram que as mulheres são importantes nessa "reeducação da sociedade", ajudando a manter suas famílias "em casa e seguras".



O CDC informou que os EUA entraram em uma nova fase de testes para a covid-19, em que o máximo de americanos passarão pelo monitoramento, com o auxílio de laboratórios comerciais que agora ajudarão a realizar as amostras. Foram entregues 1,9 milhão de amostras até o momento. A instituição, no entanto, não soube dizer quantos americanos já foram testados.



Durante a coletiva, o presidente Trump disse que foi testado para coronavírus na sexta-feira e que o teste deu negativo. Segundo Trump, todos os integrantes de sua equipe estão sendo testados e estão "vigilantes". Sobre adiar as primárias das eleições presidenciais, o presidente disse que "isso ficará a cargo de cada Estado, mas adiar é desnecessário".