Governo de SP anuncia redução do atendimento presencial em repartições públicas

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (16) a diminuição do atendimento presencial nas repartições públicas do Estado. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o Poupatempo e os Centros de Integração da Cidadania (CICs), por exemplo, darão prioridade a serviços on-line e atendimento à distância.



A decisão tem por objetivo evitar aglomerações e restringir o risco de propagação do coronavírus, de acordo com o governo de São Paulo. O programa Bom Prato terá funcionamento prolongado para remanejar o movimento diário de atendimento.



"São Paulo já alcançou a margem de 70% de digitalização e melhoramos as condições de atendimento à distância da população por computadores e celulares. Evidentemente, não deixaremos à margem as pessoas de baixa renda ou desempregados que não tenham equipamentos. Essas pessoas não deixarão de ser atendidas pelos serviços básicos do Governo de São Paulo", disse o governador João Doria (PSDB).