31 casos confirmados da covid-19 no Estado do Rio, diz secretaria de Saúde

O Estado do Rio de Janeiro registrou até esta segunda-feira, 16, 31 casos confirmados da covid-19. Desses, 29 são de moradores do Rio de Janeiro, 1 de Niterói (Região Metropolitana) e 1 de Barra Mansa (município do sul fluminense).



Existem outros 94 casos suspeitos, segundo informou na tarde desta segunda-feira a Secretaria de Estado de Saúde.



Segundo a pasta, um dos pacientes vítimas do coronavírus está internado em estado grave e os demais estão em isolamento domiciliar, apresentando estado de saúde estável.