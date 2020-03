Associação Médica pede a Bolsonaro fechamento de fronteira com Venezuela e Guiana

A Associação Médica Brasileira (AMB) encaminhou ofício neste domingo, 15, solicitando ao presidente Jair Bolsonaro que determine o fechamento das fronteiras do País com a Venezuela e a Guiana. Segundo a entidade, a medida serve para prevenir eventual sobrecarga no sistema público de saúde dos Estados no norte do Brasil em meio ao avanço do novo coronavírus.



De acordo com a entidade, a chegada de venezuelanos "tem se intensificado" com a chegada da doença no país vizinho. A partir desta segunda-feira, 16, o presidente venezuelano Nicolás Maduro determinou quarentena em seis estados e na capital, Caracas, após 17 casos de coronavírus serem registrados no país.



"Esse quadro aumenta o risco de circulação do vírus do estado de Roraima, além de sobrecarregar ainda mais os equipamentos de saúde estaduais e da capital, pois também há grande número de venezuelanos que migram exclusivamente para buscar tratamento de saúde no Brasil", afirma a AMB.



De acordo com a entidade, a intensificação nos atendimentos tem levado à falta de equipamentos de proteção individual, como máscaras.



"Essa ação nem de longe resolve os problemas sanitários do Estado, mas impede que eles cresçam de forma desordenada e exponencial", aponta.



O fechamento das fronteiras é pauta de reunião do governo nesta segunda, 16. Segundo a apuração da reportagem, o assunto divide opiniões dentro da gestão Bolsonaro e é aprovada pelos ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. As pastas alegam que a medida ajudaria a evitar a ampliação dos problemas nos Estados do Norte brasileiro, que sofrem com superlotação em hospitais.



Os militares, por sua vez, embora reconheçam as dificuldades e preocupações do governador, advertem sobre a complexidade da medida, que poderia acabar se mostrando inócua, dado o tamanho da fronteira e a sua porosidade. Somente a fronteira Brasil-Venezuela conta com mais de 2 mil quilômetros de extensão.



A opinião dos militares é que, mantendo a fronteira aberta, o Brasil teria o melhor controle sobre quem entra e sai do País.