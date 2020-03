ONU: equipes preparadas estão no Brasil para ajudar num plano de contingência

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou, nesta segunda-feira, 16, que equipes preparadas para lidar com o novo coronavírus já estão no Brasil e que a entidade mantém contato com autoridades brasileiras, de todos os escalões, para agirem em conjunto num plano de contingência para a covid-19.



Em comunicado à imprensa, a organização reiterou que é imprescindível que os países respeitem as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e evitem qualquer tipo de reunião presencial, em qualquer evento público. "É preciso reduzir a presença física em todos os locais e em todos os sentidos", a ONU, em informe.



Questionado sobre como a ONU avalia a questão das crianças que estão sendo dispensadas das escolas durante o surto do coronavírus, o porta-voz disse que essa é uma questão preocupante, que as comunidades devem ser "solidárias" e que alguns pais deverão ser dispensados do trabalho ou trabalhar em casa para poder ficar com elas.



A organização ainda informou que está testando funcionários dos escritórios da ONU em Nova York e Genebra para coronavírus e que irão restringir reuniões e encontros nas sedes da instituição.