Principal mensagem para países é que façam testes para coronavírus, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exortou os países a trabalharem para garantir que todos os casos suspeitos de coronavírus sejam examinados. "A maneira mais efetiva de prevenir infecções e salvar vidas é quebrando a corrente de transmissão. Para isso, é preciso testar e isolar (pacientes)", afirmou, durante entrevista coletiva, em Genebra, na Suíça.



Tedros reconheceu que vários nações já esgotaram a capacidade para testar os casos mais brandos da doença. "Nessa situação, os países precisam priorizar pacientes mais velhos e aqueles com condições de risco", destacou, informando que a OMS enviou mais de 1,5 milhão de kits para exames para vários países.



O médico etíope recomendou que pacientes com sintomas mais leves sejam tratados em casa, desde que sigam algumas orientações, como o uso de máscara e isolamento da pessoa. "Uma pessoa deve ser direcionada a ajudar o paciente, idealmente alguém com saúde", explicou.



Durante a coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, informou que crianças infectadas tendem a ter sintomas brandos, mas que já há registros de mortes entre elas. "Por isso, é importante protegê-las", destacou.